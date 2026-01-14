Zum Inhalt springenBarrierefrei
Piet Pirat

Naschen verboten

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 41vom 14.01.2026
Folge 41: Naschen verboten

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend will heute eine Karotten-Suppe zubereiten. Krista hat schon mächtig Kohldampf und nimmt sich schon mal vorab ein paar Karotten, um ihren Appetit zu bändigen. Als Berend nach dem Schälen in seine Kajüte gehen will, verbietet er Steven, in der Kombüse heimlich von den Karotten zu naschen. Nachdem Krista dem hungrigen Steven eine von ihren Karotten geschenkt hat, betritt Berend den Raum und unterstellt Steven, die Karotte aus der Kombüse entwendet zu haben. Zur Strafe muss Steven nun alle übrigen Karotten aufessen. Etwas später kommt Krista hinzu und kann das Missverständnis aufklären. Am Ende sind Krista und Steven wutentbrannt, weil es heute doch keine Karotten-Suppe gibt.

Studio 100 International
