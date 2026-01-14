Piet Pirat
Folge 42: Der zerbrochende Krug
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend hat einen goldenen Krug von seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater geerbt und zeigt ihn voller Stolz Steven. Doch der lässt ihn versehentlich fallen, und der Krug zerbricht in viele Scherben. Berend ist außer sich. Steven flieht und versteckt sich im Ofen. Voller Trauer und Wut erzählt Berend Krista, was passiert ist. Während Berend die Scherben aufräumt, macht er eine großartige Entdeckung: im Krug lag die ganzen Jahre unentdeckt ein Säckchen mit Gold, das nun ans Tageslicht befördert wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Familie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0