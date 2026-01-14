Piet Pirat
Folge 43: Kapitänstag
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Einen Tag vor dem sogenannten Kapitänstag ist Piet sehr aufgeregt. Er hofft, dass Krista, Berend und Steven diesen wichtigen Tag nicht vergessen. Vorsorglich fragt er bei allen nach, ob sie denn wissen, was morgen für ein Tag sei. Doch die drei geben sich ahnungslos. Piet ist enttäuscht und beschließt, das Schiff zu verlassen, wo er doch anscheinend niemandem wirklich wichtig ist. Am nächsten Morgen will er in aller Frühe aufbrechen, als – Überraschung! – der Krumme Kahn doch noch festlich geschmückt ist und alle ihm gratulieren. Piet ist gerührt und glücklich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0