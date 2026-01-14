Piet Pirat
Folge 48: Ein Kapitän zu viel
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat teilt seiner Besatzung mit, dass er kein Kapitän mehr sein will und dass er sein Glück in der Landwirtschaft suchen möchte. Als er den Kahn verlässt, übernimmt Berend das Kommando und Krista wird zweiter Kapitän. Ihre Aufgaben als Koch und als Steuermann hat ab sofort Steven zu erledigen, der von den beiden bis aufs Äußerste drangsaliert wird. Ein neuer Matrose erscheint an Bord und will anheuern. Krista schickt ihn zu Steven in die Kombüse. Schon bald geraten Krista und Berend sich in die Haare und streiten um die Machtverhältnisse an Bord
Piet Pirat
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0