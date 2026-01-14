Piet Pirat
Folge 51: Schäfchen zählen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat hat große Einschlaf-Schwierigkeiten und Krista hat eine Idee, wie sie den Kapitän in den Schlaf wiegen könnten. Doch weder die warme Milch, noch Berends Gutenachtlied können an dem Umstand etwas ändern. Berend hat eine weitere Idee und holt eine Herde Schafe an Bord, die der Kapitän zählen kann. Dennoch bleibt Piet weiterhin wach, im Gegensatz zu den anderen dreien, die von der Zählerei müde geworden sind. Völlig verzweifelt und am Ende zieht sich der Kapitän in seine Kajüte zurück.
Genre:Kinder, Familie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0