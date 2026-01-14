Frostbeulen und SonnenstichJetzt kostenlos streamen
Piets irre Pleiten
Folge 21: Frostbeulen und Sonnenstich
Zeke ist alles andere als begeistert. Denn auf die heutige Klassenarbeit, in der die Entstehung des Wetters abgefragt werden soll, hat er nicht die geringste Lust. Auf keinen Fall will er mit Jay mühevoll dafür lernen. Da nimmt er sich doch lieber seinen zauberischen Zeichenblock zur Hand und malt sein Haus, als sei es meterhoch eingeschneit. Von einer Sekunde auf die andere tritt genau diese Situation ein. Bei solchen Wetterverhältnissen ist natürlich nicht daran zu denken, irgendwie in die Schule zu kommen. Aber gleichzeitig wird es auch eiskalt in Zeke Palmers Haus, die Vorräte gehen zur Neige und die Wasserrohre frieren ein. Vielleicht hätte Zeke doch besser eine Sand- als eine Schneewüste zeichnen sollen. Zu spät ist es nicht. Kaum hat sich der Zeichenblock wieder aufgeladen, versetzt Zeke Haus, Familie und – ungewollt – sämtliche Überlebendprobleme mitten hinein in eine glühende Wüste!
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