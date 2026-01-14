Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Es entlockt Zeke nicht gerade Begeisterungsstürme, wenn er sich im Schulunterricht mit den Abstammungsverhältnissen seiner Familie herumschlagen muss. Denn von seiner Verwandtschaft hat Zeke, ehrlich gesagt, nicht die allergeringste Ahnung! Da er aber nun mal in der Schule darüber zu referieren hat, zückt er schlau seinen zauberischen Notizblock, zeichnet darauf, was ihm helfen könnte – und hat den erwarteten Erfolg. Es braucht nur einen Moment, und schon klingelt es an der Haustür. Hereinspazieren genau diejenigen, von denen Familie Palmer abstammt: die liebe Verwandtschaft aus dem vorletzten Jahrhundert. Und diese Typen sind alles andere als pflegeleicht. Insbesondere der Sohn des Clans erweist sich als übler Spitzbube, der sich alles unter den Nagel reißt, was nicht niet- und nagelfest ist. Dummer Weise gehört dazu auch Tekes elektronischer Zeichenblock – eine Katastrophe. Denn wenn der nicht schnell wieder auftaucht, nisten sich Zekes Vorfahren notgedrungen für alle Zeiten im Haus ein.

Studio 100 International
