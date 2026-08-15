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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 15.08.2026
Pilot

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Pinky Malinky

Folge 1: Pilot

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Ein Dokumentarteam begleitet den unverbesserlichen Optimisten Pinky Malinky. Er setzt alles daran, die schlechte Stimmung seiner Mitschüler aufzubessern. Für dieses Ziel schreckt er vor nichts zurück und wird sogar zum neuen Maskottchen.

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