Staffel 1Folge 4vom 13.08.2026
Hater / VideoJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 4: Hater / Video
22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 6
Pinky will die Meinung eines Haters ändern. Beim Videodreh mit Babs und JJ ist er unzufrieden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany