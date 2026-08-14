Staffel 1Folge 5vom 14.08.2026
Ente / ModelJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 5: Ente / Model
22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
Als er vom Tod der Stadtente erfährt, möchte Pinky verhindern, dass die Bewohner unter dem schmerzvollen Verlust leiden. Außerdem hilft Pinky JJ dabei, in ein neues Outfit zu passen, indem er ihn in ein unrealistisches Model verwandelt.
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Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany