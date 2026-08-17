Staffel 1Folge 6vom 17.08.2026
Geheimnis / GruseligJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 6: Geheimnis / Gruselig
22 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Pinky ist süchtig nach einer TV-Show. Er schämt sich jedoch dafür. Daraufhin beschließt er, sein Laster geheim zu halten. Pinky kann nicht glauben, dass JJ keine Horrorfilme mag. Um ihm mit seiner Angst zu helfen, erschreckt er ihn.
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Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany