Staffel 1Folge 7vom 18.08.2026
Buch / TeamJetzt kostenlos streamen
Pinky Malinky
Folge 7: Buch / Team
22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Pinky heckt einen aufwendigen Plan aus, um ein versehentlich mitgenommenes Büchereibuch zurückzubringen. Als Pinky einem Football-Team beitritt, macht ihn sein Ehrgeiz bei Mitspielern und Fans unbeliebt.
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Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany