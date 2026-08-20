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Pinky Malinky

NickelodeonStaffel 1Folge 9vom 20.08.2026
Spaß / Bruder

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Pinky Malinky

Folge 9: Spaß / Bruder

22 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6

Pinky verpasst Direktorin Pfunne und ihrem Büro ein neues cooles Image, damit sie bei den Schülern fortan besser ankommt. Pinky und JJ beschließen, ihre Freundschaft auf das nächste Level zu bringen, indem sie Brüder werden.

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