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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi geht auf den Jahrmarkt

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 23.05.2026
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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Folge 13: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi geht auf den Jahrmarkt

24 Min.Folge vom 23.05.2026

Ein großer Rummel kommt, und Pippi lernt dieses Ereignis mit Annika und Tommy kennen. Sie amüsiert sich köstlich, doch alle Schausteller sind glücklich, als sie wieder nach Hause geht. Bildquelle: ORF/EM.TV/

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