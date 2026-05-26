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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippis Weihnachtsfest

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 26.05.2026
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippis Weihnachtsfest

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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Folge 14: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippis Weihnachtsfest

24 Min.Folge vom 26.05.2026

Es ist Heiligabend. Donner-Karlsson und Bloom sehnen sich nach einem gemütlichen Weihnachtsfest. Die zwei haben aber weder Geld noch ein Zuhause. Auch ihre Idee, ein Hotel zu buchen, das sie sowieso nicht bezahlen können, schlägt fehl. Pippi rettet schließlich die beiden vertrottelten Schurken und lädt sie in die Villa Kunterbunt zum großen Festschmaus ein. Bildquelle: ORF/EM.TV

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