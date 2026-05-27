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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi will nicht erwachsen werden

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 27.05.2026
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi will nicht erwachsen werden

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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Folge 15: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi will nicht erwachsen werden

24 Min.Folge vom 27.05.2026

Pippi, Tommy und Annika beschließen, niemals erwachsen zu werden. Und wie man das realisieren kann, weiß Pippi auch schon. Ihr fällt ein, dass sie noch Zauberbohnen hat, die das verhindern sollen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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