Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi und das SchlossgespenstJetzt kostenlos streamen
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
Folge 20: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi und das Schlossgespenst
24 Min.Folge vom 02.06.2026
Eine seltsame Frau taucht im Dorf auf und erkundigt sich bei Pippi nach einem Schloss, auf dem eine weiße Frau spuken soll. Als die Dorfbewohner feststellen, dass dies tatsächlich der Fall ist, wollen sie den Spuk vertreiben. Doch Pippi mischt sich ein und findet eine Lösung. Bildquelle: ORF/EM.TV/
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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
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