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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi und das Schlossgespenst

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 02.06.2026
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Folge 20: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi und das Schlossgespenst

24 Min.Folge vom 02.06.2026

Eine seltsame Frau taucht im Dorf auf und erkundigt sich bei Pippi nach einem Schloss, auf dem eine weiße Frau spuken soll. Als die Dorfbewohner feststellen, dass dies tatsächlich der Fall ist, wollen sie den Spuk vertreiben. Doch Pippi mischt sich ein und findet eine Lösung. Bildquelle: ORF/EM.TV/

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