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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi auf Spurensuche

ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 05.06.2026
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi auf Spurensuche

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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Folge 22: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi auf Spurensuche

24 Min.Folge vom 05.06.2026

Pippi entdeckt eine riesige Fußspur mit großen Krallen. Als sie diese Spur einem Fußabdruckologen zeigt, meint dieser, dass der Abdruck zu einer unbekannten Kreatur gehören muss. Als man nach dem Wesen forscht, kommt es zu einer Überraschung. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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