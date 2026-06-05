Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi auf SpurensucheJetzt kostenlos streamen
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
Folge 22: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Pippi auf Spurensuche
24 Min.Folge vom 05.06.2026
Pippi entdeckt eine riesige Fußspur mit großen Krallen. Als sie diese Spur einem Fußabdruckologen zeigt, meint dieser, dass der Abdruck zu einer unbekannten Kreatur gehören muss. Als man nach dem Wesen forscht, kommt es zu einer Überraschung. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
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