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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der zerstreute Tischler

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 09.06.2026
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der zerstreute Tischler

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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Folge 25: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der zerstreute Tischler

24 Min.Folge vom 09.06.2026

Ein seltsamer Gast steht vor Pippis Tür. Ein Tischler, der umsonst gern den Menschen hilft und alles repariert. Aber das, was er anfasst, geht kaputt. Als er als Bühnenbild-Tischler im Theater arbeitet, schafft er es beinahe, die Premiere zu ruinieren. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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