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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
Folge 25: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der zerstreute Tischler
24 Min.Folge vom 09.06.2026
Ein seltsamer Gast steht vor Pippis Tür. Ein Tischler, der umsonst gern den Menschen hilft und alles repariert. Aber das, was er anfasst, geht kaputt. Als er als Bühnenbild-Tischler im Theater arbeitet, schafft er es beinahe, die Premiere zu ruinieren. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
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