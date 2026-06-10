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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Die gefährliche Zugfahrt

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 10.06.2026
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Die gefährliche Zugfahrt

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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Folge 26: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Die gefährliche Zugfahrt

24 Min.Folge vom 10.06.2026

Als Pippi mit ihren Freunden eine Zugfahrt unternimmt, versuchen die zwei Schwerverbrecher Dünni und Dicki Geld, das im Zug mitgenommen wird, zu stehlen. Doch Pippi weiß dies zu verhindern. Bildquelle: ORF/EM.TV/

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