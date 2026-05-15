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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
Folge 6: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Die Perlendiebe
24 Min.Folge vom 15.05.2026
Pippis Vater Ephraim besucht die Nachbarinsel von Takatuka-Land und die Kinder dürfen die Zeit über allein bleiben. Aber nach ein paar Stunden erscheint ein fremdes Boot mit zwei Dieben, die versuchen, die Perlen von der Insel zu stehlen. Bildquelle: ORF/EM.TV
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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
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