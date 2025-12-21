Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf: Pippi und das Weihnachtsfest

ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 21.12.2025
Pippi Langstrumpf: Pippi und das Weihnachtsfest

Pippi Langstrumpf

Folge 44: Pippi Langstrumpf: Pippi und das Weihnachtsfest

28 Min.Folge vom 21.12.2025

Pippi, Annika und Tommy treffen auf dem Weihnachtsmarkt Tante Prüsselius. Sie will Pippi unter allen Umständen über Weihnachten im Kinderheim haben, damit sie nicht so alleine ist. Pippi reißt aus. Auch Annikas und Tommys Einladung lehnt Pippi ab: Sie kann ihre Tiere nicht im Stich lassen. Den Weihnachtsabend verbringen dann die Settergrens wie üblich mit Singen und Beschenken. Bei Pippi geht es ähnlich zu. Sogar die Kinder der kleinen Stadt tauchen bei Pippi in der Villa auf. Bildquelle: ORF/Studio 100 International

