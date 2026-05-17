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Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf: Pippi zieht in die Villa Kunterbunt

ORF KidsStaffel 1Folge 52vom 17.05.2026
Pippi Langstrumpf: Pippi zieht in die Villa Kunterbunt

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Pippi Langstrumpf

Folge 52: Pippi Langstrumpf: Pippi zieht in die Villa Kunterbunt

28 Min.Folge vom 17.05.2026

In die alte, halb verfallene Villa Kunterbunt draußen am Stadtrand zieht ein kleines Mädchen mit ihrem Pferd und ihrem Affen ein - sonst ist es ganz allein. Die beiden Kinder von nebenan, Tommy und Annika, freuen sich auf die neue Freundin. Tante Prüsselius meint, das Kind muss in ein Heim. Pippilotta Viktualia Rollgardina Schokominza Efraimstochter Langstrumpf lässt sich jedoch keine Vorschriften machen. Sie kann für sich selber sorgen, Geld hat sie auch genug. Entrüstet schickt Tante Prüsselius die Polizei zur Villa Kunterbunt, um Pippi aus dem Haus zu holen - vorerst ohne Erfolg. Bildquelle: ORF/Studio 100 International/

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