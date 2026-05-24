Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf: Pippi auf dem Rummelplatz

ORF KidsStaffel 1Folge 57vom 24.05.2026
Pippi Langstrumpf: Pippi auf dem Rummelplatz

Pippi Langstrumpf: Pippi auf dem RummelplatzJetzt kostenlos streamen

Pippi Langstrumpf

Folge 57: Pippi Langstrumpf: Pippi auf dem Rummelplatz

28 Min.Folge vom 24.05.2026

Pippi, Annika und Tommy gehen auf den Rummelplatz. Dort kann man herrliche Sachen machen: Mit Stoffbällen gegen Holzköpfe und Blechpyramiden werfen, den Lukas hauen und Papierblumen schießen. Man kann aber auch Karussell fahren - so lange, bis einem schlecht wird. Hauptattraktion ist allerdings die Bude mit der Riesenschlange und dem starken Adolf. Er ist der stärkste Mann der Welt. Wer ihn besiegt, kann sich 100 Kronen verdienen. Das schafft natürlich keiner - außer Pippi. Bildquelle: ORF/Studio 100 International

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pippi Langstrumpf
ORF Kids
Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf

Alle 1 Staffeln und Folgen