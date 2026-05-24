Pippi Langstrumpf: Pippi auf dem RummelplatzJetzt kostenlos streamen
Pippi Langstrumpf
Folge 57: Pippi Langstrumpf: Pippi auf dem Rummelplatz
28 Min.Folge vom 24.05.2026
Pippi, Annika und Tommy gehen auf den Rummelplatz. Dort kann man herrliche Sachen machen: Mit Stoffbällen gegen Holzköpfe und Blechpyramiden werfen, den Lukas hauen und Papierblumen schießen. Man kann aber auch Karussell fahren - so lange, bis einem schlecht wird. Hauptattraktion ist allerdings die Bude mit der Riesenschlange und dem starken Adolf. Er ist der stärkste Mann der Welt. Wer ihn besiegt, kann sich 100 Kronen verdienen. Das schafft natürlich keiner - außer Pippi. Bildquelle: ORF/Studio 100 International
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Pippi Langstrumpf
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