Pippi Langstrumpf: Pippi auf großer BallonfahrtJetzt kostenlos streamen
Pippi Langstrumpf
Folge 58: Pippi Langstrumpf: Pippi auf großer Ballonfahrt
29 Min.Folge vom 24.05.2026
Pippi findet auf dem Dachboden der Villa Kunterbunt die alte Heißluftballon-Hülle ihres Vaters, mit der er einst bis zum Nordpol fliegen wollte. Sie lädt Annika und Tommy zu einer Probefahrt ein. Zum Entsetzen von Tante Prüsselius und den beiden Polizisten Kling und Klang fliegen die Kinder im Ballon bald hoch über der Stadt. Die beiden Gauner Donner-Karlchen und Blum stehlen Pippi ihren Geldsack und machen sich damit aus dem Staub. Kling und Klang nehmen auf dem Motorrad die Verfolgung des Ballons auf, der an einer Kirchturmspitze hängen bleibt. Bildquelle: ORF/Studio 100 International/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pippi Langstrumpf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids