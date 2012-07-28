Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 28.07.2012: Die Feuerwalze
44 Min.Folge vom 28.07.2012Ab 6
Nördlich von Los Angeles, in den „High Deserts“, wüten gewaltige Buschbrände. Als die Feuerwalze näher kommt, wird auch das „Villalobos Rescue Center“ evakuiert. Zusätzlich zu den Mitarbeitenden der Rettungsstation müssen etwa 200 Hunde in Sicherheit gebracht werden! Nur dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass Schlimmeres in letzter Sekunde verhindert werden kann. Auch in dieser Folge: Freilaufende Hunde aus der Nachbarschaft sorgen in Villalobos für Ärger, und Ex-Häftling Joe trainiert den tauben Pitbull Bowie, damit der Vierbeiner endlich ein neues Zuhause bekommt.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.