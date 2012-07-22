Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 22.07.2012: Geld regiert die Welt
44 Min.Folge vom 22.07.2012Ab 6
Auf der Ranch der Hunderettungsstation hat sich ein riesiger Bienenschwarm eingenistet. Da die stechenden Insekten zur Gefahr für Menschen und Tiere im „Villalobos Rescue Center“ werden könnten, muss das Bienenvolk fachmännisch entfernt werden. Allerdings stapeln sich bei der NGO die Rechnungen, sodass Mariah eine kreative Fundraising-Aktion ins Leben ruft, um die Bienen-Umsiedelung zu finanzieren. Derweil bekommen es Mitarbeiter Armando und Chefin Tia mit dem Mutterinstinkt einer Pitbull-Hündin zu tun, die ihre 7 Welpen um jeden Preis beschützt.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.