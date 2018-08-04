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Pitbulls auf Bewährung

Ein Herz für Kinder

TLCFolge vom 04.08.2018
Ein Herz für Kinder

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Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 04.08.2018: Ein Herz für Kinder

45 Min.Folge vom 04.08.2018Ab 12

New Orleans kann ein raues Pflaster sein, vor allem für Vierbeiner! Verletzungen durch Verkehrsunfälle oder Revierkämpfe mit aggressiven Straßenhunden: Auf einen Streuner lauern viele Gefahren in der Stadt! Um Schlimmeres zu verhindern, sind Joe und Lizzy seit Wochen einem herrenlosen Welpen auf der Spur. Bislang ist es jedoch nicht geglückt, den scheuen Vierbeiner einzufangen. Hinweisen zufolge hat sich der kleine schwarze Pitbull in einem benachbarten Stadtpark versteckt - und genau da legen sich die Hunderetter jetzt auf die Lauer. Außerdem in dieser Folge: Bewährungshäftling Darius hofft auf eine Chance im „Villalobos Rescue Center“ und Vierbeiner Tyrion bekommt ein neues Zuhause.

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