Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 12.05.2018: Earl kehrt zurück
44 Min.Folge vom 12.05.2018Ab 6
Medikamentensucht ist ein großes Problem in den USA. Auch Mitarbeiter Earl ist durch Drogenmissbrauch in einen Strudel der Abhängigkeit geraten. Jetzt ist der Ex-Häftling zurück aus seiner dreimonatigen Entziehungskur und hofft auf einen Neubeginn im „Villalobos Rescue Center“. Die Chancen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit stehen gut, denn Earl weiß ganz genau, dass er es diesmal nicht vermasseln darf! Außerdem in dieser Folge: Lizzy gerät mit einem herzlosen Hundebesitzer aneinander und ein Paar aus New York City ist auf der Suche nach einem stressresistenten Charakterhund. Doch bevor Pitbull Vladimir an die Ostküste umziehen darf, muss er seine Stadttauglichkeit unter Beweis stellen.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.