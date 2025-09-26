Pixner's Jam Session - Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Pixner's Jam Session
Folge 3: Pixner's Jam Session - Folge 3
In der dritten Folge von "Pixner's Jam Session" lädt Ausnahmemusiker Herbert Pixner erneut zu einem musikalischen Gipfeltreffen ins ORF Landesstudio Salzburg. Der Gastgeber, bekannt für seine energiegeladene Bühnenpräsenz und genreübergreifenden Klangwelten, präsentiert in dieser Ausgabe seine Italo Connection - eine temperamentvolle Formation, die alpine Spielfreude mit mediterraner Leichtigkeit verbindet. Musikalische Verstärkung kommt diesmal von zwei Gästen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, und sich dennoch perfekt in das kreative Spannungsfeld von Pixner's Session einfügen: Anna Buchegger, Gewinnerin der ORF Casting-Show "Starmania 21", beeindruckt mit starker Stimme, bodenständigem Charisma und ihrer Vorliebe für Dialekt und ehrliche Musik. Dazu sorgt die österreichische Kultband folkshilfe mit ihrer einzigartigen Mischung aus Quetschn-Sound, Pop und gesellschaftlich relevanten Dialekt-Texten für tanzbare Energie und augenzwinkernde Statements. Improvisation, Spontaneität und Spielfreude stehen auch in dieser Folge im Mittelpunkt - wenn musikalische Grenzen verschwimmen und sich neue Klangräume auftun. "Pixner's Jam Session" ist mehr als ein Konzert: Es ist ein musikalisches Abenteuer mit Tiefgang, Humor und jeder Menge Herz. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg/Georg Hummer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick