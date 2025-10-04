Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören

Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören

ORF1Staffel 1Folge 1vom 04.10.2025
Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören

Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hörenJetzt kostenlos streamen

Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören

Folge 1: Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören

62 Min.Folge vom 04.10.2025

Zwei großartige Musiker und Kabarettisten: das sind Paul Pizzera und Otto Jaus, die einander - zum Glück des Publikums - gefunden haben. In einer Aufzeichnung aus der Wiener Stadthalle bringen sie ihre besten Musiknummern und unterhalten dazwischen mit pointierten Dialogen. Bildquelle: ORF/Agentur Sobieszek/Moritz Schell; ORF/Agentur Sobieszek/Ulrike Rauch

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören
ORF1
Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören

Pizzera & Jaus: Wer nicht fühlen will muss hören

Alle 1 Staffeln und Folgen