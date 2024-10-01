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Planet Weltweit

Lamu, die Insel der Esel

One TerraStaffel 13Folge 24vom 01.10.2024
Lamu, die Insel der Esel

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Folge 24: Lamu, die Insel der Esel

52 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 6

Die Insel Lamu vor der kenianischen Küste hat eine der höchsten Esel-Dichten der Welt: Auf 24.000 Einwohner kommen 6.000 Esel. Grund dafür sind die engen Straßen und Gassen der Insel, durch die schlichtweg keine Autos passen. So gibt es auf Lamu auch nur zwei, wovon eines für das Esel-Hospital im Einsatz ist. Die Tiere wiederum sind überall in den Inselalltag integriert.

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