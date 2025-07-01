Das weiße Gold von NoirmoutierJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 22: Das weiße Gold von Noirmoutier
52 Min.Ab 6
Die Insel Noirmoutier liegt an der Atlantikküste, im Golf von Gascogne. Mit ihren langen, feinen Sandstränden, ihren Pinienwäldern, und den weißen Häusern mit ihren blauen Fensterläden ist sie als kleines Paradies beliebt.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH