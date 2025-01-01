Planet Weltweit
Folge 24: Kamtschatka, kochende Erde
53 Min.
Planet Weltweit: Auf Kamtschatka zu arbeiten war immer schon der Traum der Vulkanologin Ludmilla Ossipenko. Denn nirgendwo brodeln so viele kochend heiße Quellen und gibt es so viele Feuerberge wie auf dieser Halbinsel im Osten Russlands. Ludmilla Ossipenko will den gewaltigen Kräften der Erde auf den Grund gehen und wissenschaftliche Artikel darüber schreiben.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH