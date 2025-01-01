Zum Inhalt springenBarrierefrei
Planet Weltweit

Kamtschatka, kochende Erde

One TerraStaffel 8Folge 24
Kamtschatka, kochende Erde

Planet Weltweit

Folge 24: Kamtschatka, kochende Erde

53 Min.

Planet Weltweit: Auf Kamtschatka zu arbeiten war immer schon der Traum der Vulkanologin Ludmilla Ossipenko. Denn nirgendwo brodeln so viele kochend heiße Quellen und gibt es so viele Feuerberge wie auf dieser Halbinsel im Osten Russlands. Ludmilla Ossipenko will den gewaltigen Kräften der Erde auf den Grund gehen und wissenschaftliche Artikel darüber schreiben.

