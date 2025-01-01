Planet Weltweit
Folge 23: Die Kämpferinnen von Mexiko
53 Min.Ab 6
"Lady Warrior" nennt sie sich, die Frau hinter der schwarz-silbernen Maske. Von ihren Fans wird sie verehrt als aufsteigender Stern des Lucha Libre, des mexikanischen Catchens. Doch kaum einer weiß, wer sie wirklich ist. Und doch schafft sie es, ein immer größeres Publikum um sich zu scharen. Wir begleiten sie zu ihren spektakulären Kämpfen vor kreischendem Publikum.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH