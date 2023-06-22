P.M. Wissen
Folge vom 22.06.2023: App gegen Motorrad-Unfälle?
47 Min.Folge vom 22.06.2023
Themen: Wie schützt eine App vor Motorradunfällen? // Wie können Autos kommunizieren? // Wie helfen Laufkäfer beim Kampf gegen Schädlinge? // Warum fallen Dinge unterschiedlich zu Boden? // Wie kann das Mikrobiom Krankheiten heilen? // Wer hat die Kernspaltung entdeckt? // Woher kommt die Energie? // Welche Pflanze übersteht jahrelange Dürre? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
