P.M. Wissen

ServusTVFolge vom 22.06.2023
P.M. Wissen

Folge vom 22.06.2023: App gegen Motorrad-Unfälle?

47 Min.Folge vom 22.06.2023

Themen: Wie schützt eine App vor Motorradunfällen? // Wie können Autos kommunizieren? // Wie helfen Laufkäfer beim Kampf gegen Schädlinge? // Warum fallen Dinge unterschiedlich zu Boden? // Wie kann das Mikrobiom Krankheiten heilen? // Wer hat die Kernspaltung entdeckt? // Woher kommt die Energie? // Welche Pflanze übersteht jahrelange Dürre? // Moderation: Dr. Gernot Grömer

