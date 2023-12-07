Zum Inhalt springenBarrierefrei
Themen: Wie ist der Altauseer Unterwasserwald entstanden? // Wie können wir Ozeane als CO2-Speicher nutzen? // Wie schützen wir uns vor Gammastrahlen? // Welche Erfindung hat Höhenflüge ermöglicht? // Wie wird ein Pflaster zum Fieberthermometer? // Abnehmen mit Resistenter Stärke? // Was steckt hinter der Zeichensprache der Zahnpastatuben? // Moderation: Dr. Gernot Grömer

