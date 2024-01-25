P.M. Wissen
Folge vom 25.01.2024: Veganes Tierfutter
48 Min.Folge vom 25.01.2024
Themen diesmal: Können sich Haustiere vegan ernähren? // Wie werden Kakaoschalen zu Superdünger? // Wie funktioniert ein schwimmendes Lazarett? // Wie hilft ein Beschleunigungsrekord der Wissenschaft? // Wie wurde der Wechselstrom erfunden? // Welche Haube hält wirklich warm? // Brauchen wir im Winter Vitamin-D-Zufuhr? // Wie flirten Eisbären? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
