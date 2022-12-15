P.M. Wissen
Folge vom 15.12.2022: Heizen für null Euro?
47 Min.Folge vom 15.12.2022
Schwerpunkt der Sendung: Energiesparen // Können wir mit Abwärme Heizkosten senken? // Seit wann heizen wir? // Welche Energiespartipps helfen wirklich? // Außerdem: Welche Gefühle hat eine künstliche Haut?// Wie finden Kapuzineraffen einen Partner? // Was erzählen DNA-Spuren aus der Tiefsee? // Welchen Einfluss hat Artenvielfalt auf Pflanzenwachstum? // Wie retten wir das "Berghuhn"? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
Altersfreigabe:
0