P.M. Wissen
Folge vom 12.01.2023: Stromstöße statt Backofen?
48 Min.Folge vom 12.01.2023
Themen der Sendung: Was passiert bei einem Blackout? // Wie stabil ist unser Unterwasser-Netzwerk? // Wie kann eine Hochhaus-Haut das Klima verbessern? // Makro: Womit können wir nicht aufhören? // Fressen Delfine die Aquakulturen leer? // Können Stromstöße den Backofen ersetzen? // Was passiert im Winter auf der Blumenwiese? // Warum brauchen Sibirische Tiger ein gigantisches Jagdrevier? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0