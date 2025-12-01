P.M. Wissen
Folge vom 01.12.2025: Kulturlandschaft Niederwald
46 Min.Folge vom 01.12.2025
Das Beste aus den "P.M. Wissen"-Folgen der vergangenen Monate. Themen: Wie sinnvoll sind Niederwälder? // Wie überleben Katzen einen Sprung vom Hochhaus? // Fahren Fahrräder bald auf hölzernen Highways? // Wie kann Popcorn unsere Häuser dämmen? // Wie entstehen wackelfreie Luftaufnahmen? // Alles über Koalas // Gibt es Freundschaften unter Kühen? // Moderation: Dr. Gernot Grömer
