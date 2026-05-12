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Podiumsdiskussion "Die Stars der 98er-WM"

Die Stars der 98er-WM - 28 Jahre nach dem letzten WM-Auftritt Österreichs, Highlights

ORF SPORT +Staffel 1Folge 2vom 12.05.2026
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Podiumsdiskussion "Die Stars der 98er-WM"

Folge 2: Die Stars der 98er-WM - 28 Jahre nach dem letzten WM-Auftritt Österreichs, Highlights

61 Min.Folge vom 12.05.2026

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