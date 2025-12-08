Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Police 911: Michigan

Eine Stadt unter Druck

DMAXFolge vom 08.12.2025
Eine Stadt unter Druck

Eine Stadt unter DruckJetzt kostenlos streamen

Police 911: Michigan

Folge vom 08.12.2025: Eine Stadt unter Druck

44 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Ein Mann hat sich in Grand Rapids in einem Gebäude verbarrikadiert. Der Eindringling leidet offenbar unter psychischen Problemen. Er stellt eine Gefahr für sich selbst und andere dar und droht, das Haus anzuzünden. Ein Krisen-Team versucht, die Lage zu deeskalieren. Die Polizei fahndet obendrein nach einem flüchtigen Bankräuber, der aus dem Obdachlosenmilieu stammen könnte. Und auf dem Parkplatz hinter einer Bar wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Ein Opfer hat sehr viel Blut verloren und schwebt in Lebensgefahr. Der Täter soll eine Skimaske getragen haben.

Alle verfügbaren Folgen