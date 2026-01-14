Zum Inhalt springenBarrierefrei
Poochini

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
Folge 21: Liebe geht durch den Magen

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy ist in ein hübsches Mädchen verliebt, aber leider interessiert sich für ihn die dicke Brenda. Am Anfang versucht er sich gegen Brendas Liebe zu wehren, aber schließlich kauft sie ihn mit Schokoladentörtchen.

