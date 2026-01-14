Poochini
Folge 25: Wer bellt schafft an
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochini verteidigt Billy gegen die zwei Rottweiler. Billy schuldet ihm daraufhin einen Gefallen. Poochini läßt sich nicht nur einen, sondern alle möglichen Gefallen von Billy tun und sobald Billy nein sagt, tauchen die beiden Rottweiler wieder auf, die natürlich von Poochini geschmiert sind.
Poochini
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6