Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Als Billy gegen seinen Vater Walter eine Partie Dame spielt, müssen sie bald feststellen, daß Poochini ihnen bei diesem Spiel weit überlegen ist. Schon bald gewinnt er alle Turniere in der Nachbarschaft und tritt als Herausforderer des Weltmeisters an. Diesen kann er zwar nicht besiegen, weil er zu einem schmutzigen Trick greift. Dennoch beschließt Poochini, sich höheren Aufgaben zu widmen, dem Schachspiel.

Studio 100 International
