Poochini
Folge 32: Die lieben Nachbarn
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wendy erklärt sich zu Poochini's Schrecken dazu bereit, für einen Tag auf die drei Nachbarshunde aufzupassen. Diese sind aber blutrünstige Wilde, die in Kürze den ganzen Haushalt auf den Kopf stellen. Nur durch einen cleveren Trick und den Einsatz von berauschenden Kräutern gelingt es Poochini, wieder Frieden zu schaffen.
Genre:Kinder, Unterhaltung
