Poochini
Folge 36: Der Hauch des Todes
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochini muss feststellen, dass sich seine geliebte Familie plötzlich vor ihm zurückzieht. Frustriert verlässt er sein geschätztes Zuhause und begibt sich auf eine einsame Wanderschaft. Dort trifft er auf eine ebenso verlassene Hündin, die auch nicht besonders scharf auf seine Gesellschaft ist. Plötzlich wird ihm klar, wo sein Problem liegt: nämlich in seinem Mund, und zwar in Form eines faulen Zahns. Denn der verursacht bei Poochini entsetzlichen Mundgeruch.
