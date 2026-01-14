Poochini
Folge 37: Stars in der Manege
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Poochini träumt davon, ein großer Star zu sein. Da kommt ihm der Wanderzirkus mit seiner Monstrositäten-Show, der gerade auf der Durchreise ist, absolut recht, vor allem, weil dort ein neuer Mitarbeiter gesucht wird. Poochini läßt sich sofort einstellen, doch seine Karriere in der Manege nimmt ein jähes Ende, weil er an Monstrosität die beiden Nachbarn Dirt und Bunk keineswegs übertreffen kann und diese statt seiner eingestellt werden.
