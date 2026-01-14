Poochini
Folge 38: Die Grillparty
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Wendy hat die ganze Familie auf Diät gesetzt, was Poochini schließlich so in den Wahnsinn treibt, daß er die Grillparty der Nachbarn überfällt und dort kiloweise Fleisch verschlingt. Den völlig außer Rand und Band geratenen Poochini kann, oh Wunder, nur ein Tofu-Würstchen wieder kurieren.
Poochini
